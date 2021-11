Toezichthouder waarschuwt voor nepaanbiedingen rond Black Friday

Nederlanders die jagen op Black Friday-koopjes moeten goed opletten of ze niet met “nepaanbiedingen” te maken hebben. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Onderzoek van de toezichthouder wijst uit dat webshops nog regelmatig met aanbiedingen stunten die mooier lijken dan ze in werkelijkheid zijn. Volgend jaar komen er wel nieuwe regels die consumenten beter moeten beschermen. Maar tot die tijd is het voor de ACM lastig om gesjoemel met ‘van-voor-prijzen’ aan te pakken.

Het gaat om een al langer spelend fenomeen. Verkopers weten dat mensen gevoelig zijn voor aanbiedingen en proberen shoppers te verleiden door te zeggen dat iets normaal bijvoorbeeld 60 euro kost en nu tijdelijk maar 40 euro. Maar in werkelijkheid kostte het artikel in de voorgaande periode dan soms helemaal geen 60 euro.

Zeker tijdens het jaarlijkse koopjesfestijn rondom Black Friday wordt hierover veel geklaagd. De Consumentenbond kaartte dit ook al meerdere keren aan. En de situatie lijkt weinig veranderd. De ACM heeft eerder dit jaar online de aanbiedingen van 250 populaire producten, waaronder speelgoed en consumentenelektronica, van 25 webshops gedurende enkele maanden automatisch vastgelegd. Daarbij werden regelmatig nepaanbiedingen aangetroffen.

Verkopers mogen consumenten volgens de wet niet op het verkeerde been zetten. Maar winkels hebben binnen de huidige regels nog relatief veel vrijheid bij hun aanbiedingen. Een product moet daadwerkelijk voor de gehanteerde ‘van-prijs’ verkocht zijn in een periode van drie maanden voorafgaand aan de actie. Medio volgend jaar worden er nieuwe regels voor prijsaanbiedingen van kracht. Dan moet de genoemde ‘van-prijs’ de laagste prijs zijn die de handelaar 30 dagen voorafgaand aan de aanbieding heeft gevoerd.

Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, denkt dat consumenten straks beter beschermd zijn. De nieuwe norm is duidelijker voor bedrijven en consumenten, waardoor de ACM verwacht effectiever te kunnen handhaven. Een aanbieding zou dan ook meer waarde krijgen voor de consument, omdat het gepresenteerde prijsvoordeel straks veel beter het werkelijke prijsvoordeel weergeeft.

Voorlopig is het advies van de ACM, en ook van de Consumentenbond, om goed op te letten bij elke aanbieding die je ziet. Consumenten wordt aangeraden zich altijd bij zichzelf af te vragen of ze een product wel voor de aangeboden prijs willen hebben.