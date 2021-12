Bronnen: OPEC+ zet ondanks Omikron productieverhoging door

Oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland zetten een productieverhoging door in januari, ondanks de onzekerheid over de impact van de Omikron-variant op de wereldwijde olievraag. Dat zeggen bronnen bij de OPEC+, zoals die alliantie wordt genoemd, tegen persbureau Reuters. De olieprijzen zakten na de berichten in het rood.

De OPEC+ gaat volgens de ingewijden de productie volgende maand dagelijks met 400.000 vaten verhogen, net als in de afgelopen maanden. Er werd door analisten gespeculeerd dat de OPEC+ zou kunnen afzien van de geplande productieverhoging vanwege Omikron, omdat door nieuwe reisbeperkingen en een zwakkere economische groei de vraag naar olie geraakt kan worden.

De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 3,7 procent naar 63,38 dollar en Brentolie werd 3 procent goedkoper op 66,82 dollar per vat. Eerder op de dag stonden de olieprijzen juist nog in de plus.