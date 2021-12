Chocolademaker Tony’s Chocolonely gaat geen eigen fabriek bouwen

Chocoladefabrikant Tony’s Chocolonely staakt de plannen voor de bouw van een eigen chocoladefabriek in Zaandam. Dat zorgt voor een eenmalig nettoverlies van 4,7 miljoen euro, meldt het bedrijf in de jaarcijfers. In dit verlies zijn ook kosten meegenomen van de samenwerking die het bedrijf vorig jaar aanging met popartiest Pharrell Williams en de uitkering van een eenmalige bonus aan medewerkers.

De onderneming had de bouw eerder al op pauze gezet. Zonder de eenmalige kosten was het bedrijf het afgelopen boekjaar, dat eindigde op 30 september, naar eigen zeggen wel winstgevend en bleef er circa 1 miljoen euro over. De miljoenen die het bedrijf had vrijgemaakt voor de fabriek worden nu ge├»nvesteerd in uitbreiding zowel internationaal als in West-Afrika. Er wordt onder andere meer personeel aangenomen voor meer lokale kennis in markten waar Tony’s actief is en het vergroten van bewustzijn over problemen in de cacao-industrie, zoals kinderarbeid. Dat is een van de speerpunten van het bedrijf.

Het in 2005 opgerichte Tony’s blijft verder doorgroeien. In het afgelopen boekjaar steeg de wereldwijde netto-omzet van de chocoladeproducent met bijna een kwart naar 109,6 miljoen euro. Vorig jaar was dat 88,4 miljoen euro. De overname van de fabriek van de Belgische chocolademaker Althaea-De Laet, waardoor Tony’s ook zelf chocola kan maken, was een “belangrijke bijdrage” aan de groei, zegt de chocoladeproducent. “Door een eigen fabriek te exploiteren, kan Tony’s sneller innoveren en de hoeveelheid bonen opschalen die ingekocht worden”, aldus het bedrijf in een verklaring.

De omzet steeg daarnaast door de volgens de onderneming bijna verdrievoudiging van de omzet in landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland was sprake van een ruime verdubbeling. Tijdens de pandemie kochten mensen al meer chocolade van het merk.