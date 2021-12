VS: minder nieuwe banen erbij in november

Het aantal banen dat er in de Verenigde Staten in november bij is gekomen ligt lager dan een maand eerder. De 210.000 nieuwe banen die het Amerikaanse ministerie van Arbeid telde betekende zelfs de laagste groei dit jaar. De werkloosheid daalde wel weer en staat nu op 4,2 procent.

De nieuwe cijfers onderstrepen de verhalen van werkgevers dat ze te weinig personeel kunnen vinden, want in oktober kwamen er nog 546.000 banen bij in de VS. Met name restaurants en winkels in de VS hebben daar veel last van.

De arbeidsmarkt is nu zo krap dat mensen beter betaalde banen kunnen krijgen. Bovendien willen veel Amerikanen ook niet werken bij een bedrijf waar ze steeds met klanten te maken hebben tijdens de coronapandemie. Ook autobedrijven hebben minder nieuw personeel aangenomen. De banengroei zou verder te lijden kunnen krijgen van de Omikron-variant, waardoor wellicht weer meer coronamaatregelen noodzakelijk zijn.

Uit het banenrapport blijkt verder dat veel mensen die eerder lange tijd niet actief waren op de arbeidsmarkt, zich nu weer gemeld hadden. Amerikanen werkten ook iets meer uren per week en het gemiddelde uurloon ging met 4,8 procent omhoog.

Ondanks de tegenvallende banengroei kunnen de cijfers de Federal Reserve steunen als de Amerikaanse centrale bank besluit de coronasteun nog sneller af te bouwen. De werkloosheid nam namelijk wel af en ook steeg het percentage van de Amerikaanse bevolking dat aan de arbeidsmarkt deelneemt. De Fed streeft niet alleen naar stabiele prijzen, maar ook naar maximale werkgelegenheid.