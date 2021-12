Denktank: grotere investeringen nodig in olie- en gasproductie

Bedrijven moeten de investeringen in de productie van olie en gas sterk gaan verhogen om te voorkomen dat de energieprijzen nog verder stijgen. Dat stelt de in de Saudische hoofdstad Riyad gevestigde denktank International Energy Forum (IEF) in een rapport.

Volgens het IEF moeten de investeringen in olie en gas tegen het einde van dit decennium worden opgevoerd naar 523 miljard dollar per jaar, omgerekend 463 miljard euro. Over het gehele decennium is volgens de denktank een bedrag nodig van 4,7 biljoen dollar aan investeringen om aan de vraag te kunnen voldoen.

Het IEF stelt dat vorig jaar de investeringen in olie- en gasprojecten met 30 procent zijn gedaald naar 309 miljard dollar in verband met de coronapandemie en dat dit jaar slechts beperkt herstel is te zien. “De komende twee jaar zijn cruciaal als het gaat om het toewijzen van kapitaal aan nieuwe projecten om ervoor te zorgen dat er voldoende gas en olie beschikbaar komt in de volgende vijf of zes jaar. Onvoldoende investeringen zullen leiden tot meer prijsvolatiliteit met negatieve economische gevolgen.”

De opmerkingen van het IEF staan haaks op de eisen van klimaatactivisten die willen dat wordt gestopt met nieuwe investeringen in olie en gas en meer wordt ingezet op duurzame energie om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Oliekartel OPEC en grote olieconcerns hebben gezegd dat het decennia kan gaan duren voordat duurzame energiebronnen olie en gas volledig kunnen vervangen.