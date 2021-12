Datingapp Grindr krijgt Noorse miljoenenboete om privacyschending

Noorwegen heeft datingapp Grindr een boete van omgerekend 6,3 miljoen euro opgelegd. Het vooral binnen de lhbti-gemeenschap populaire platform deelde illegaal persoonsgegevens met adverteerders, oordeelt de Noorse autoriteit voor gegevensbescherming.

Grindr is onder andere schuldig bevonden aan het delen van locatiegegevens van gebruikers van de app. Daarnaast verschafte de van oorsprong Amerikaanse app adverteerders informatie uit de profielen van gebruikers, waaronder hun leeftijd en sekse. Dit terwijl gebruikers van Grindr amper ingelicht werden over het gebruik van hun gegevens en daar dus ook niet bewust mee konden instemmen. De Noorse privacywaakhond vindt ook dat het delen van gegevens over wie de app gebruikt te ver ging, omdat dit gegeven alleen al iets zegt over de geaardheid van personen.

“We concluderen dat Grindr gegevens van gebruikers heeft gedeeld zonder wettelijke basis”, verklaarde de toezichthouder. Toch valt de boete lager uit dan de 10 miljoen euro die de organisatie Grindr aanvankelijk wilde opleggen. Dat komt doordat de app inmiddels beterschap heeft getoond met het datagebruik en het bedrijf financiĆ«le informatie aandroeg waar de Noren om vroegen.

De boete is uitgedeeld op basis van privacyrichtlijnen van de Europese Unie. Noorwegen is geen lid van de EU, maar maakt wel deel uit van de Europese Economische Ruimte. Daarom moeten ook de Noren zich aan de door de EU opgestelde regels rond datagebruik houden. Grindr liet aan de Noorse publieke omroep weten het oneens te zijn met de boete. Het bedrijf heeft drie weken de tijd om beroep aan te tekenen.