Europese stroomprijs omhoog door stilleggen Franse kernreactoren

De Europese stroomprijzen zijn donderdag flink omhoog gegaan doordat het Franse energiebedrijf EDF diverse kernreactoren heeft stilgelegd om veiligheidsredenen. Vanwege het verwachte winterweer ligt de vraag naar energie nu juist erg hoog.

De grootste elektriciteitsleverancier van Frankrijk heeft gebreken ontdekt bij pijpleidingen voor het veiligheidssysteem van de twee reactoren van de kerncentrale in Civaux in het westen van het land, in de buurt van Poitiers. Die pijpleidingen moeten nu worden vervangen, waardoor de centrale tot het voorjaar stilgelegd moet worden. Daarnaast wordt de kerncentrale in het Noord-Franse Chooz stilgelegd omdat die dezelfde reactoren gebruikt, aldus EDF.

Die reactoren zijn goed voor bijna 10 procent van de nucleaire opwekkingscapaciteit van Frankrijk. Het land is ook een belangrijke stroomleverancier aan buurlanden, zoals Duitsland, Spanje, Italiƫ en het Verenigd Koninkrijk. De Franse en Duitse stroomprijzen stegen naar records.

De problemen met de Franse kerncentrales komen erg ongelegen vanwege de toch al hoge energieprijzen in Europa door het dure aardgas. “De markt is al erg nerveus en gevoelig en de timing van deze informatie had niet veel slechter kunnen zijn voor marktpartijen die hoopten op een daling van de stroomprijzen”, zegt een kenner dan ook tegen persbureau Bloomberg.