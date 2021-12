AFM: influencer met beleggingstips vaak niet onafhankelijk

Beleggingsexperts op social media, zogeheten finfluencers, zijn vaak niet neutraal. Veelal is niet duidelijk met welk belang zij beleggingsproducten in podcasts, blogs of via Instagram, YouTube of Facebook aanprijzen. De meesten van hen hebben ook geen relevante financiële opleiding of werkervaring, terwijl ze door hun volgers wel als expert worden gezien. Dat concludeert toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) na onderzoek. De AFM heeft tientallen meldingen gekregen van consumenten die door tips van finfluencers veel geld hebben verloren. Van verscherpt toezicht is vooralsnog geen sprake.

Finfluencers zijn een opkomend fenomeen. De AFM benadrukt dat deze groep beleggen voor veel mensen toegankelijk maakt, wat volgens de toezichthouder “op zich” goed is. Maar niet altijd staat het belang van de belegger daarbij voorop. Zo zijn er weinig finfluencers die volgens AFM neutraal zijn. Veel van de finfluencers hebben duidelijk een eigen belang, maar zijn daar niet transparant over.

Ook prijzen ze nog wel eens risicovolle beleggingsproducten aan. Een deel van deze beleggingsexperts biedt tegen betaling ook trainingen en eigen boeken aan. Ook raden ze soms volgers aan om een rekening te openen bij een bepaalde beleggingsonderneming. Zij krijgen daarvoor dan een vergoeding per aangebrachte klant. De AFM benadrukt dat dit laatste zeker niet mag.

De AFM heeft de finfluencers nog eens nadrukkelijk gewezen op de geldende regels en gaat deze groep de komende tijd uitgebreid volgen. Ook beleggingsondernemingen is gewezen op het feit dat aanbrengvergoedingen niet mogen. De komende tijd houdt de AFM ook deze bedrijven nadrukkelijk in de gaten.