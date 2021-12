Aandacht voor Vivoryon bij opening Amsterdamse beurs

De aandelenbeurs in Amsterdam lijkt woensdag een rustige opening tegemoet te gaan. Vivoryon, een relatief klein biotechfonds, trekt mogelijk veel aandacht na een “bemoedigende” beslissing van de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit. Beleggers in Europa houden verder het nieuws over coronamaatregelen vanwege de nieuwe omikronvariant in de gaten. Ook wordt er met een schuin oog gekeken naar de gas- en elektriciteitsprijzen, die eerder nieuwe recordhoogtes bereikten.

Biotechnoloog Vivoryon kwam met nieuws over zijn belangrijkste medicijn in ontwikkeling. De Amerikaanse toezichthouder voor geneesmiddelen FDA heeft ingestemd met een sneller beoordelingsproces van een experimenteel medicijn tegen de vroegste fase van Alzheimer. Topman Ulrich Dauer noemt die beslissing van de Amerikanen “extreem bemoedigend”.

IMCD trok de aandacht met overnamenieuws. De chemicaliëndistributeur koopt zijn Australische branchegenoot RPL Trading, die een jaarlijkse omzet van omgerekend 16 miljoen euro haalt. Met de inlijving wil IMCD zijn diensten op het vlak van waterzuivering en schoonmaakmiddelen versterken.

De beurzen in Azië gingen woensdag overwegend licht vooruit. Uit China kwamen sussende woorden van de overheid over de economische groei. Een belangrijke instantie voor macro-economische planning gaf aan dat de Volksrepubliek de overheidsuitgaven zal verhogen. Dinsdagavond tekenden de aandelenbeurzen in New York forse winsten op, met een hoofdrol voor techbedrijven.

In de aanloop naar Kerstmis zijn de handelsvolumes doorgaans wat lager. Daarbij speelt ook mee dat er amper macro-economische publicaties in Europa op de planning staan. Alleen uit de Verenigde Staten komen nieuwe cijfers over de economische groei in het derde kwartaal, maar het gaat hier om een tweede raming.

Wel zijn financiële markten gespitst op nieuwe ontwikkelingen rond de economische plannen van de Amerikaanse president Joe Biden. Eerder deze week torpedeerde een Democratische senator het Build Back Better-voorstel ter waarde van bijna 1800 miljard dollar, maar Biden ziet nog kansen om toch steun te krijgen van zijn rebellerende partijgenoot.

De euro was 1,1270 dollar waard, tegen 1,1281 dollar een dag eerder. De prijzen voor en vat Amerikaanse olie of Brentolie veranderden amper. Dinsdag eindigden de AEX en de MidKap respectievelijk 1,6 en 2 procent hoger.