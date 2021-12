ING en Consumentenbond bereiken akkoord over compensatieregeling

ING en de Consumentenbond hebben een akkoord bereikt over het berekenen van de vergoeding voor klanten die in het verleden een te hoge rente hebben betaald. Volgens de bank zullen de eerste gedupeerden in het tweede kwartaal van volgend jaar een compensatievoorstel ontvangen.

Het gaat om klanten die doorlopende kredieten of een zogeheten Continu Limiet bij ING hebben of hebben gehad, waarbij de rente niet voldoende de gemiddelde marktrente heeft gevolgd. De bank kondigde eerder al aan met compensatie te zullen komen, naar aanleiding van een aantal uitspraken van klachteninstituut Kifid over de berekening van rente voor doorlopende kredieten bij andere banken. De Consumentenbond zei toen al bereid te zijn om met de bank in gesprek te gaan over de precieze uitvoering en details van de regeling.

Hoeveel geld gedupeerden precies kunnen verwachten, kan sterk verschillen. In de meeste gevallen gaat het waarschijnlijk om een bedrag tussen de 50 en 550 euro. Ook voor bijvoorbeeld producten voor rood staan is eerder compensatie aangekondigd in verband met het uit de pas lopen met de gemiddelde marktrente. Hierover kan de bank nu nog niet meer duidelijkheid geven. ING doet hiervoor nog aanvullend onderzoek. In totaal heeft de bank 180 miljoen euro opzijgezet voor de compensatie, maar hoeveel klanten precies aanspraak kunnen maken op een vergoeding wordt niet naar buiten gebracht.

Ook ABN AMRO en Rabobank hebben laten weten met compensatie te komen wegens te veel gerekende rente. De oplossingen die de banken hebben aangekondigd kunnen ook op kritiek rekenen. Adriaan de Gier van belangenorganisatie Qollect ergert zich er bijvoorbeeld aan dat ING niet met een vergoeding komt voor te veel betaalde rente bij bijvoorbeeld hypotheken en zakelijke klanten. In werkelijkheid loopt de schade volgens hem waarschijnlijk in de miljarden euro’s. Als de banken niet voldoende over de brug komen, wil De Gier dit voor de rechter uitvechten. Stichting Geldbelangen waarschuwde vorige week dat de regeling van ABN AMRO tekortschiet.