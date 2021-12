Ook in november minder bedrijfswagens op kenteken gezet in Europa

In november zijn voor de vijfde maand op rij minder bedrijfswagens op kenteken gezet, meldt branchevereniging ACEA. Vooral de neergang in de verkoop van busjes drukte op de cijfers. In totaal was het aantal geregistreerde nieuwe bedrijfswagens 14,7 procent lager dan een jaar eerder.

Voor busjes was de daling 16,6 procent. Ruim vier op de vijf bedrijfswagens valt in deze categorie. Bij zware vrachtwagens van meer dan 16 ton was er ook een daling in het aantal registraties, maar deze was met 3,5 procent veel minder sterk. Van middelzware vrachtwagens werden er 6 procent minder verkocht. Alleen bussen werden vaker op kenteken gezet dan een jaar eerder. De stijging hier was 1,6 procent.

Over de eerste elf maanden van dit jaar liggen de verkopen nog altijd wel duidelijk boven die van 2020, toen de verkopen instortten door de coronacrisis. In 2021 werden tot nu toe 11,5 procent meer bedrijfswagens verkocht. Van de grote markten deden met name Italiƫ (plus 17,6 procent) en Frankrijk (plus 9,4 procent) het goed. In Duitsland en Spanje zijn nog slechts kleine plussen over.

In Nederland werden in november minder nieuwe busjes geregistreerd, maar nam het aantal middelzware en zware vrachtwagens dat een kenteken kreeg met om en nabij een kwart toe. Nieuwe bussen waren er de helft minder dan een jaar eerder. Alles bij elkaar genomen steeg het aantal verkochte bedrijfswagens in ons land op jaarbasis met 1,1 procent. In de eerste elf maanden liggen de verkopen 12,6 procent voor op 2020.