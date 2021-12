Coronasteun: dit zijn de financiële regelingen voor zzp’ers

Corona zet de wereld opnieuw op z’n kop met de Omnikron-variant en dat betekent dus ook weer meer maatregelen. Deze keer is de lockdown een dag na de persconferentie van zondag 19 december ingegaan. Ondernemers hadden dus vrijwel geen tijd om hun bedrijfsvoering op tijd aan te passen, en om die reden heeft het kabinet besloten om het economische steunpakket voor het vierde kwartaal van 2021 te verruimen. Hoe is het zzp’ers het afgelopen jaar verlopen? En van welke regelingen kunnen ze nu gebruikmaken?

Twaalf procent van de zzp´ers overweegt een lening

Begin 2020 konden zzp’ers al geld aanvragen bij de overheid. Regelingen als TOZO, TVL en TONK waren populair, maar 1 oktober dit jaar kwam er een einde aan deze steun. De geldproblemen zijn bij veel zelfstandig ondernemers echter nog steeds niet opgelost. Met als gevolg? Maar liefst twaalf procent van de zzp’ers overweegt om een lening af te sluiten. Dat blijkt uit een onderzoek van het boekhoudbedrijf Tellow.

Alternatieve financieringsvorm

Ook factoring kan een uitkomst zijn. Deze alternatieve financieringsvorm voor ondernemers kan onder andere bij Freelancefactoring.com worden geregeld en biedt zzp’ers en mkb’ers een betere cashpositie. Bij deze vorm van financiering betaalt een derde partij, de factoringmaatschappij, de verkoopfacturen namelijk direct uit zodat je als ondernemer niet langer afhankelijk bent van betalingstermijnen. Bij gebruik van factoring wordt een factuur binnen 24 uur uitbetaald door het factoringbedrijf. Op die manier kun je efficiënter de geldstromen binnen je bedrijf onder controle houden. Handig voor ondernemers die het geld goed kunnen gebruiken in onzekere tijden.

Nieuwe regelingen overheid

De overheid heeft sinds de nieuwe lockdown een heel pakket financiële maatregelen voor ondernemers in het leven geroepen om ondernemers te steunen. Het maximale omzetverlies waarvoor loonsteun (NOW) wordt gegeven gaat bijvoorbeeld van 80 procent naar procent. Ondernemers komen daarnaast het vierde kwartaal in aanmerking voor de Tegemoetkoming Vaste Lasten bij 20 procent omzetverlies in plaats van bij 30 procent. Voor de verruiming van het steunpakket heeft het kabinet een potje van 590 miljoen euro vrijgemaakt.

Meer voordelen

Voor zzp’ers in de cultuur en creatieve sector is daarbovenop extra geld beschikbaar gesteld. In 2020 werd er 300 miljoen euro uitgetrokken voor culturele instellingen en makers, in 2021 werd dat 414 miljoen voor de eerste helft van het jaar. Daar komt het derde kwartaal van 2021 nog 147,25 miljoen euro bij vanwege de beperkende maatregelen. Een gedeelte van dat geld gaat naar fondsen voor creatieve zzp’ers, die zwaar getroffen werden door de coronacrisis. Ook in het vierde kwartaal van 2021 is extra steun beschikbaar voor de sector. Eind november maakte het kabinet nog eens 68 miljoen euro vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector te ondersteunen.

Verder kunnen ondernemers en zzp’ers die in liquiditeitsproblemen verkeren gemakkelijk uitstel van betaling vragen voor alle aanslagen inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet, vennootschapsbelasting, loonheffingen en omzetbelasting (btw), kansspelbelasting, accijns, verbruiksbelasting alcoholvrije dranken, assurantiebelasting, verhuurderheffing, BPM voor vergunninghouders (vanaf tijdvak mei 2020), energie- en andere milieubelastingen en vergelijkbare belastingen. Tot slot is de invorderingsrente voor alle ondernemers en zzp’ers tijdelijk verlaagd vanaf 23 maart 2020 van 4 procent naar 0,01 procent. Deze renteverlaging is verlengd tot en met halverwege volgend jaar.