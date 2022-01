Chinese vastgoedbedrijven onder druk op beurs in Hongkong

De Chinese vastgoedbedrijven stonden maandag onder druk op de beurs in Hongkong. Beleggers schrokken van het nieuws dat de handel in het aandeel van het noodlijdende vastgoedconcern Evergrande werd stilgelegd. Een directe reden voor de handelsonderbreking werd niet gegeven.

Evergrande verkeert in grote financiƫle problemen en waarschuwt al enige tijd dat het waarschijnlijk niet genoeg geld heeft om al zijn schulden te kunnen blijven betalen. In december miste het bedrijf een grote betaling.

Evergrande zou volgens Chinese media van de lokale overheid van Danzhou in de zuidelijke Chinese provincie van Hainan opdracht hebben gekregen om 39 appartementencomplexen in tien dagen te slopen omdat de bouwvergunningen illegaal zijn verkregen. Het bericht heeft volgens kenners een grote impact op het vertrouwen van investeerders in de geplaagde vastgoedsector. Andere Chinese projectontwikkelaars als Sunac China Holdings en Shimao kelderden 9 en 8 procent.

Door de verliezen bij de vastgoedbedrijven noteerde de Hang Seng-index in Hongkong tussentijds 0,5 procent in de min. SenseTime dikte bijna 30 procent aan. Het Chinese bedrijf dat actief is op het gebied van kunstmatige intelligentie beleefde vorige week al een succesvol beursdebuut in Hongkong.

In Japan, China en Australiƫ waren de beurzen nog gesloten vanwege nationale feestdagen en de viering van het nieuwe jaar. De beurs in Seoul was wel open. Daar noteerde de Kospi 0,3 procent hoger op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar.