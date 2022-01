Handel in aandelen Chinese vastgoedreus Evergrande stilgelegd

De handel in aandelen van het noodlijdende Chinese vastgoedconcern Evergrande op de beurs van Hongkong werd maandagochtend (lokale tijd) stilgelegd. Dat deelde het bedrijf zelf mee, zonder een reden te geven.

Volgens Chinese media heeft Evergrande van de lokale overheid van Danzhou in de zuidelijke Chinese provincie Hainan opdracht gekregen om 39 appartementencomplexen in tien dagen te slopen omdat de bouwvergunningen illegaal zijn verkregen. Volgens kenners heeft het bericht een grote impact op het vertrouwen van investeerders in de geplaagde Chinese vastgoedsector. Andere Chinese projectontwikkelaars als Sunac China Holdings en Shimao Group Holdings gingen hard omlaag op de beurs in Hongkong.

Evergrande verkeert in grote financiƫle problemen en waarschuwt al enige tijd dat het waarschijnlijk niet genoeg geld heeft om al zijn schulden te kunnen blijven betalen. In december miste het bedrijf een grote betaling.

De schuldencrisis leidde in september tot aanhoudende protesten van huizenkopers en investeerders bij het hoofdkantoor van de onderneming in Shenzhen. Sindsdien heeft het bedrijf geprobeerd bezittingen van de hand te doen en belangen in andere bedrijven af te bouwen.

De dreiging van het omvallen van Evergrande zorgde in 2020 voor onrust op de financiƫle markten. Omdat het concern een zeer grote speler is op de Chinese vastgoedmarkt werd gevreesd dat een bankroet van het bedrijf ook de hele Chinese economie zou schaden.