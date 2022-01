Tesla flink hoger op positief Wall Street

Tesla was maandag een uitblinker op de beurzen in New York. Beleggers reageerden op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar positief op het nieuws dat de maker van elektrische auto’s een recordaantal voertuigen heeft afgeleverd in het vierde kwartaal.

Tesla werd bijna 10 procent hoger gezet. Het bedrijf van miljardair Elon Musk leverde in het laatste kwartaal van vorig jaar 308.600 voertuigen af. Het cijfer lag hoger dan verwacht. Analisten hadden gerekend op zo’n 236.000 leveringen. In totaal verkocht Tesla in 2021 meer dan 936.000 voertuigen, een toename van 87 procent ten opzichte van 2020. De fabrikant heeft herhaaldelijk aangegeven op lange termijn te streven naar een toename van het aantal leveringen van 50 procent op jaarbasis.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,4 procent hoger op 36.489 punten. De Dow won afgelopen jaar zo’n 19 procent. De brede S&P 500 kreeg er maandag in de eerste handelsminuten 0,5 procent bij op 4791 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 0,8 procent tot 15.773 punten.

De luchtvaartmaatschappijen American Airlines en Delta Air Lines toonden wat herstel na de recente verliezen en wonnen tot bijna 3 procent. In de Verenigde Staten zijn afgelopen weekeinde opnieuw duizenden vluchten geannuleerd of vertraagd vanwege het slechte weer en coronabesmettingen bij luchtvaartpersoneel. Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen kampen door de snelle verspreiding van de omikronvariant met uitval van piloten en cabinepersoneel door ziekte of quarantaine.

Apple steeg daarnaast ruim 1 procent. Het technologieconcern ligt daarmee weer op koers om als eerste bedrijf een marktwaarde van 3 biljoen dollar te bereiken. De koers van het aandeel moet daarvoor 182,86 dollar aantikken In 2018 ging Apple al als eerste door de grens van 1 biljoen dollar heen en in 2020 werd het bedrijf als eerste meer dan 2 biljoen dollar waard.

De euro was 1,1326 dollar waard, ongeveer evenveel als vrijdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,8 procent goedkoper op 74,65 dollar. Brentolie kostte 0,4 procent minder op 77,52 dollar per vat. Op de oliemarkt werd vooral uitgekeken naar de vergadering van oliekartel OPEC en zijn bondgenoten zoals Rusland, die dinsdag wordt gehouden. De OPEC+ gaat dan beslissen over de olieproductie in februari.