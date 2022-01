Shell ziet hogere resultaten uit gas in vierde kwartaal

Olie- en gasconcern Shell stelt dat de resultaten uit de handel in aardgas in het vierde kwartaal aanzienlijk hoger zijn uitgevallen dan in het derde kwartaal. Het concern wist in het afgelopen kwartaal de leveringsproblemen op te lossen en profiteerde van de hoge prijzen van gas.

Shell verklaarde daarnaast 5,5 miljard dollar aan eigen aandelen in te kopen. Eerder liet het concern al weten de opbrengst van de verkoop van zijn bezittingen in het olieveld Permian Basin terug te willen geven aan de aandeelhouders.

De verkoop, die begin december werd afgerond, leverde Shell 9,5 miljard dollar op. Het concern verklaarde destijds 7 miljard dollar daarvan uit te keren aan aandeelhouders, waarvan 1,5 miljard in de vorm van aandeleninkopen. Hoe de rest zou worden teruggegeven zou aan het begin van 2022 worden aangekondigd.

Het besluit over de aandeleninkoop werd eind 2021 goedgekeurd door het bestuur van het concern tijdens de eerste vergadering vanuit het nieuwe hoofdkantoor in Londen. Shell besloot vorig jaar om op papier een volledig Brits bedrijf te worden, waarmee ook het bestuur instemde met een verhuizing naar de Britse hoofdstad.