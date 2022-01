Delivery Hero: dit jaar geen verliezen meer op maaltijdbezorging

Maaltijdbezorger Delivery Hero denkt later dit jaar geen verlies meer te lijden op maaltijdbezorging. Dat moet in de tweede helft van 2022 gebeuren, liet het Duitse bedrijf weten. Delivery Hero, dat in zo’n 50 landen actief is met maaltijdbezorging, voorziet dat de investeringen in de eerste helft van dit jaar pieken.

Voor het vierde kwartaal van dit jaar rekent Delivery Hero op een bedrijfswinst van tussen de 0 en 100 miljoen euro. Bij die prognose is al rekening gehouden met de aankoop van een extra belang in het Spaanse Glovo, die eind vorig jaar werd aangekondigd.

Delivery Hero is een concurrent van het Nederlands-Britse Just Eat Takeaway. Dat bedrijf opent woensdag de boeken.