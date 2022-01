Dikke min voor financieel fonds JPMorgan op Wall Street

De Amerikaanse bank JPMorgan Chase heeft vrijdag dik 6 procent van zijn beurswaarde verloren. Beleggers konden de kwartaalupdate van de bank duidelijk niet waarderen. Met name de omzet van de bank viel lager uit dan verwacht. Volgens kenners is het tegenvallende bericht van de bank mogelijk ook een opmaat voor kwartaalberichten van andere bedrijven. Zeker doordat Wall Street gewend is geraakt aan recordwinsten.

De resultaten van sectorgenoot Wells Fargo (plus 3,7 procent) vielen wel in de smaak bij beleggers. De bank zag de kwartaalwinst stijgen en wist de kosten terug te dringen. Citigroup zakte 1,3 procent na publicatie van de resultaten. De grote Amerikaanse vermogensbeheerder BlackRock, die ook met cijfers kwam, verloor 2,2 procent.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie met een verlies van 0,6 procent op 35.911,81 punten. De brede S&P 500 maakte een eerder verlies goed en won 0,1 procent tot 4662,85 punten en techgraadmeter Nasdaq ging ook van verlies naar winst en won uiteindelijk 0,6 procent tot 14.893,75 punten.

Techconcern Apple (plus 0,5 procent) stond bij de winnaars. Het concern moet de lancering van zijn virtualrealityheadset, die het overigens nooit officieel heeft aangekondigd, mogelijk uitstellen. Er zouden nog problemen zijn met het ontwikkelen van de software en de camera. Ook zou de bril oververhit kunnen raken.

Verder regende het aanklachten tegen techbedrijven. Zo zou Google, onderdeel van Alphabet, adverteerders en uitgevers jarenlang misleid hebben bij de veilingen voor zijn advertenties. De aanklacht van het bedrijf komt van meer dan tien Amerikaanse staten. Het aandeel Alphabet won evenwel 0,5 procent.

Ook een dochterbedrijf van Microsoft (plus 1,8 procent) is onderdeel van een rechtszaak. Socialmediaplatform LinkedIn zou zijn enorme schat aan gebruikersgegevens en geavanceerde technologie gebruiken om een monopolie op de zakelijke socialmediamarkt in stand te houden.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, won 1,6 procent. Facebook krijgt in het Verenigd Koninkrijk te maken met een massaclaim die kan oplopen tot meer dan 2,8 miljard euro vanwege oneerlijke gebruikersvoorwaarden van het socialmediaplatform. Ook Meta-dochter Oculus, dat virtualrealitybrillen maakt, zou zich schuldig maken aan oneerlijke concurrentiepraktijken.

De euro was 1,1414 dollar waard, tegen 1,1443 dollar eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,6 procent meer op 84,28 dollar. Brentolie werd 2,3 procent duurder op 86,45 dollar per vat.