Lagere winst voor grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase

JPMorgan Chase, de grootste bank van de Verenigde Staten, heeft in het vierde kwartaal een lagere winst behaald dan een jaar eerder. De bank verdiende minder geld met de handel in obligaties en aandelen, maar deed wel goede zaken met het adviseren bij fusies, overnames en beursgangen.

De nettowinst bedroeg 10,4 miljard dollar, omgerekend ruim 9 miljard euro. Dat was een jaar eerder nog 12,1 miljard dollar. Bij de commissies voor het adviseren bij bedrijfsfusies, overnames en beursgangen stegen de inkomsten met 28 procent, maar bij de handel op de financiƫle markten was een daling van 13 procent te zien. Een jaar geleden profiteerde de bank nog van de uitbundige beurshandel, maar die handel verliep afgelopen kwartaal wat rustiger.

Verder viel een bedrag van 1,8 miljard dollar vrij uit de stroppenpot voor slechte leningen bij de bank. JPMorgan Chase had eerder vanwege de coronacrisis vele miljarden dollars apart gezet om verliezen op te vangen op leningen die mogelijk niet zouden worden afgelost, maar vanwege het sterke economische herstel van de pandemie en de steunmaatregelen van de overheid aan huishoudens komen die voorzieningen te vervallen.

Topman Jamie Dimon van JPMorgan Chase zei in een toelichting dat de Amerikaanse economie het goed blijft doen, ondanks de tegenwind van de omikronvariant, inflatie en de problemen in de toeleveringsketens. Verder sprak hij van “ongekende” activiteit aan het fusie- en overnamefront. Over heel 2021 werd door de bank een winst geboekt van 48,3 miljard dollar.

Branchegenoten Wells Fargo en Citigroup kwamen ook met resultaten. Met de cijfers van de grote Amerikaanse banken is het kwartaalcijferseizoen op Wall Street echt begonnen.