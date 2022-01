Erdogan: rente in Turkije in gematigder tempo omlaag

De rente in Turkije zal in een gematigder tempo omlaaggaan en daarmee ook de kosten van leningen. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, die daarmee terugkwam van zijn eerdere woorden over het snel omlaagbrengen van de rente. De Turkse centrale bank besluit daar later deze week over. Uit de opmerkingen van Erdogan kan opgemaakt worden dat de rente bij de vergadering op 20 januari niet zal wijzigen.

De verklaring van Erdogan komt overeen met de toon die de Turkse minister van Financiƫn Nureddin Nebati vorige week bezigde. Daarbij willen de beleidsmakers de impact van het beleid op de economie in het eerste kwartaal van dit jaar afwachten. De rente in Turkije werd onlangs verlaagd tot 14 procent. Daarbij staan versoepelingen tot eind maart op pauze.

Erdogan had eerder geroepen dat de hoge inflatie in Turkije niet in overeenstemming is met de economische realiteit in het land. De Turkse inflatie kwam in december uit op ruim 36 procent. Dat is het hoogste niveau sinds 2002.

De Turkse inflatie is al langere tijd hoog en wordt net als in andere landen voortgestuwd door de hoge prijzen van energie. Maar in tegenstelling tot andere landen bestrijdt de Turkse centrale bank, op aandringen van Erdogan, de hoge inflatie met renteverlagingen in plaats van -verhogingen. Erdogan meent namelijk, in tegenstelling tot de meerderheid van de economen, dat een hoge rente juist tot hogere prijzen leidt.

De Turkse lira verloor vorig jaar bijna de helft van zijn waarde ten opzichte van de dollar, vooral als gevolg van de lagere rente. Daarmee behoorde de munt tot de slechtst presterende grote valuta.