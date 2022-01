Krant: Toyota verlaagt productie met een vijfde door chiptekort

De Japanse autoproducent Toyota Motor is van plan in februari de oorspronkelijke productie met 20 procent te verlagen vanwege de aanhoudende chiptekorten die de wereldwijde autosector al langere tijd plagen. Dat meldde de Japanse zakenkrant Nikkei.

Het bedrijf zou nu voor volgende maand mikken op een productie van 700.000 voertuigen, wat er 200.000 minder zijn dan eigenlijk was beoogd. Daarmee ligt de productie wel hoger dan een jaar eerder, toen er 660.000 voertuigen van de band rolden bij Toyota. Volgens Nikkei is het concern van plan bij verschillende fabrieken in Japan de productie op te schorten.

Toyota heeft voor het lopende boekjaar dat eind maart eindigt een doelstelling om 9 miljoen auto’s te bouwen. Om die ambitie te kunnen waarmaken zou het bedrijf volgens de krant in maart dan een recordaantal van 1 miljoen auto’s moeten bouwen.