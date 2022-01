Unilever opnieuw omlaag op Amsterdamse beurs

Was- en levensmiddelenconcern Unilever ging dinsdag opnieuw stevig omlaag op de Amsterdamse beurs. Het aandeel verloor 3,5 procent, onder meer omdat kredietbeoordelaar Fitch waarschuwde dat een overname van de consumententak van GlaxoSmithKline die Unilever op het oog heeft tot een slechtere rating kan leiden. Dat zou betekenen dat Unilever meer geld kwijt is om geld te lenen.

Beleggers zagen de mogelijke overname, die meer dan 60 miljard euro zou moeten kosten, toch al niet erg zitten. Een dag eerder daalde Unilever al bijna 7 procent nadat het nieuws in het weekend bekend was geworden.

De Europese beurzen gingen overwegend verder omlaag, onder meer vanwege rentevrees bij beleggers. De rente op obligaties loopt op en hogere rentetarieven zijn doorgaans slechts nieuws voor aandelen, vooral voor sterk groeiende bedrijven, zoals techbedrijven. Chipbedrijven als Besi (min 3,7 procent), ASMI (min 2,7 procent) en ASML (min 2,3 procent) stonden dan ook bij de verliezers. Ook muzieklabel Universal Music Group daalde bijvoorbeeld 3,2 procent.

Olie- en gasconcern Shell stond bij de grootste stijgers dankzij hogere olieprijzen, vanwege geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten. De prijs voor ruwe aardolie bereikte het hoogste niveau sinds 2014 door de verwachting dat de vraag naar olie hard zal toenemen door het economisch herstel van de coronacrisis. Daarnaast hebben vermoedelijk Jemenitische Houthi-rebellen een droneaanval uitgevoerd op olietankers in Abu Dhabi.

Een vat Brentolie werd 0,6 procent duurder op 87,02 dollar en Amerikaanse olie steeg 1,3 procent in prijs tot 84,88 dollar per vat. Shell won 1,7 procent en behoorde daarmee tot de schaarse stijgers bij de hoofdfondsen op het Damrak. In Parijs steeg olieproducent TotalEnergies 2,2 procent en in Londen won BP 0,6 procent.

De AEX-index op Beursplein 5 raakte 1,5 procent kwijt op 769,70 punten. De MidKap daalde 1,3 procent tot 1071,10 punten. De beurzen in Parijs, Frankfurt en Londen zakten tot 0,9 procent.

In de MidKap daalde Arcadis 0,9 procent. Het advies- en ingenieursbureau maakte een nieuwe opdracht bekend. Gedurende vijf jaar gaat Arcadis twee Schotse elektriciteitsbedrijven helpen bij het geschikt maken van hun stroomnet voor hernieuwbare energie. Ook de Brabantse fabrikant van elektrische bussen Ebusco kreeg een nieuwe order. Het bedrijf levert tien bussen die in de Duitse deelstaat Baden-W├╝rttemberg zullen rondrijden. Het aandeel Ebusco verloor 0,6 procent.