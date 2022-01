ASML houdt winst op beurs niet vast ondanks recordresultaten

ASML is woensdag na een bedrijvige beursdag met verlies de handel uit gegaan. Daar zag het in eerste instantie niet naar uit. Na de handelsupdate over 2021, waarin de chipmachinemaker recordresultaten boekte, ging het aandeel stevig omhoog. In de loop van de sessie kregen mogelijk de zorgen over de minder dan verwachte vooruitzichten de overhand. Daarbij stonden meer chipfondsen zoals ASMI en Besi bij de zakkers.

ASML ging uiteindelijk met een verlies van 2,4 procent de handel uit. Vanwege de tekorten aan halfgeleiders zijn grote chipproducenten enorme investeringen aan het doen om de productiecapaciteit te vergroten en daar profiteert ASML van. Naar China mag ASML nog niet exporteren. Daarvoor is nog altijd geen vergunning verkregen. Dat heeft vermoedelijk te maken met de spanningen tussen China en de Verenigde Staten. Topman Peter Wennink is op zijn hoede voor verdere beperkingen op de verkoop aan het buitenland. De onderneming kondigde verder een verdubbeling van het dividend aan en een verdere versterking van de samenwerking met chipmaker Intel.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot 0,4 procent in de plus op 772,56 punten. Betalingsbedrijf Adyen was de sterkste stijger, met een winst van 4,5 procent. Ook Unilever (plus 4,4 procent) stond bij de stijgers. Daarmee toonde het bedrijf dat levensmiddelen en verzorgingsproducten maakt wat herstel van de koersverliezen die werden veroorzaakt door de zorgen over de dure overnameplannen van het bedrijf. Unilever maakte na de slotbel overigens bekend het bod op de consumentendivisie van GlaxoSmithKline niet te zullen verhogen.

De MidKap klom 0,4 procent tot 1074,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,4 procent.

In Z├╝rich steeg Richemont ruim 5 procent. Het Zwitserse luxegoederenconcern beleefde de afgelopen kerstperiode zelfs de sterkste verkoopspurt in zeker tien jaar. De juwelen en horloges van het concern achter het luxemerk Cartier vonden gretig aftrek bij consumenten die zichzelf vanwege alle coronaperikelen besloten te verwennen.

Ook het Britse modemerk Burberry kwam met beter dan verwachte omzetcijfers, en het won dik 6 procent. De Britse uitgever Pearson verhoogde zijn winstverwachting en klom ruim 4 procent in Londen.

De euro was 1,1350 dollar waard, tegenover 1,1363 dollar een dag eerder. Een vat Brentolie werd 1,5 procent duurder op 88,85 dollar en Amerikaanse olie steeg 2,2 procent in prijs tot 87,29 dollar per vat.