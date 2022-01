BAM mag bekend gebouw in Londens Covent Garden verbouwen

Bouwbedrijf BAM heeft de opdracht gekregen om de herontwikkeling van het Space House in de Londense wijk Covent Garden uit te gaan voeren. Vastgoedbedrijf Seaforth heeft in totaal 100 miljoen pond over voor de herontwikkeling, omgerekend is dat ruim 132 miljoen euro. Wat de opdracht voor BAM precies waard is, is niet bekendgemaakt.

Het gebouw uit 1968 heet Space House omdat het oorspronkelijk werd gebruikt door de Civil Aviation Authority, de Britse toezichthouder op de luchtvaart. Het pand is een monument en is in de brutalistische stijl gebouwd, waarbij veel met beton werd gewerkt.

Als onderdeel van de herontwikkeling komen er twee verdiepingen bovenop de vijftien bestaande etages. Verder wordt het hele pand verduurzaamd en aan de binnenkant volledig opnieuw ingericht. De werkzaamheden beginnen in april en zouden in het derde kwartaal van volgend jaar afgerond moeten zijn.