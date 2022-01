Glastuinbouw Nederland slaat alarm om hoge energieprijzen

Door de aanhoudend hoge energieprijzen komen in basis gezonde glastuinbouwbedrijven in de financiële problemen. Daarvoor waarschuwt Glastuinbouw Nederland. De organisatie stuurt een brandbrief aan het kabinet. Dit schrijven wordt vrijdag officieel in ontvangst genomen.

Niet alleen worden tuinders in de portemonnee getroffen, ook is er steeds meer vrees voor een tekort aan gas, legde Glastuinbouw Nederland eerder al uit. Verder zetten de hoge kosten een rem op investeringen in duurzaamheid. De organisatie spreekt al langer van een “serieuze energiecrisis” waarbij de overheid moet ingrijpen.

Volgens de organisatie moet het kabinet onder andere garant staan voor de gasleveringen. Ook moet nagedacht worden over financiële compensatie vanwege de hoge prijzen.