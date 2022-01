Sony keldert in Tokio na aankoop Activision door Microsoft

Het Japanse technologieconcern Sony heeft woensdag flink aan waarde verloren op de aandelenbeurs in Tokio. Het aandeel ging onderuit na de overname van gamesontwikkelaar Activision Blizzard door Microsoft, de rivaal van de PlayStation-maker. Activision Blizzard is bekend van spellen als World of Warcraft en Call of Duty.

Het samengaan van Microsoft en Activision Blizzard daagt Sony’s traditionele manier uit van het verkopen van spelcomputers. Het Japanse concern combineert daarbij vaak spraakmakende games met hun consoles. Sony verloor meer dan 12 procent. Microsoft neemt Activision Blizzard over voor zo’n 69 miljard dollar (meer dan 60 miljard euro). Vorig jaar kocht de maker van de Xbox nog het moederbedrijf van Bethesda, de studio achter spellen als Fallout en Doom, voor 7,5 miljard dollar.

Andere grote Japanse ontwikkelaars van games werden juist hoger gezet na de aankoop van Microsoft. Beleggers zien door de deal mogelijk in dat spellenmakers met een lijst aan grote titels meer waard zijn dan gedacht. Capcom, maker van onder meer Resident Evil en Street Fighter, steeg 4,5 procent. Square Enix ontwikkelde onder meer Tomb Raider en Final Fantasy en noteerde een plus van 3,5 procent.

De Nikkei eindigde, in navolging van de Amerikaanse beurzen, met 2,8 procent flink lager op 27.467,23 punten. Er heerst rentevrees nu de rentes op obligaties blijven stijgen. Die zorgen ervoor dat beleggers kiezen voor minder risicovolle aandelen.

De beurs in Shanghai noteerde tussentijds 0,7 procent in de min. De Hang Seng-index in Hongkong stond 0,5 procent lager. Webwinkelbedrijf Alibaba verloor 1,6 procent na een bericht van persbureau Reuters dat de Verenigde Staten onderzoeken of de clouddiensten van het bedrijf een mogelijke bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. Daarbij ligt de focus op de manier waarop Alicloud gegevens opslaat van klanten en of China toegang zou kunnen krijgen tot die informatie.