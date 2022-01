Unilever krijgt kritiek beleggers vanwege ongezonde producten

Unilever is opnieuw mikpunt van kritiek van beleggers. Dit keer ligt het bedrijf onder vuur omdat het te weinig zou doen om gezonde voeding te promoten. Daarover is onder andere kritiek van artsen. In een resolutie roept een groep beleggers de onderneming op om doelen te stellen om het aandeel gezonde voedingsproducten dat wordt verkocht te vergroten. De resolutie is met hulp van de Britse non-profitorganisatie ShareAction opgesteld.

Volgens de klagers presteert Unilever, dat merken als Ola, Ben & Jerry’s, Unox en Knorr bezit, op het gebied van duurzame promotie slechter dan branchegenoten. Volgens de opstellers van de resolutie kan ook een bedrijf als Unilever een wezenlijke bijdrage leveren aan het aanpakken van volksgezondheidsproblemen zoals obesitas zonder dat dit ten koste gaat van de winst. Ook vormen het toezicht van regelgevende instanties en overheidsbeleid gericht op gezondere voeding een risico voor de activiteiten van de onderneming.

Unilevers onderdeel Foods and Refreshments, dat producten met een hoog suikergehalte omvat zoals ijs van Magnum en Ben & Jerry’s, is een belangrijke motor voor de omzet van het bedrijf. Het onderdeel genereert ruwweg 40 procent van de totale opbrengsten van het concern, zo staat in een verklaring van de investeerdersgroep.

Het Access to Nutrition Initiative, een organisatie voor voedingsbedrijven, stelde vorig jaar vast dat minder dan een vijfde van Unilevers omzet van voedingsmiddelen en dranken afkomstig was van gezonde producten. Dergelijke producten maakten 60 procent van de omzet uit bij Danone en 40 procent bij Nestlé, aldus de organisatie.

Unilever zegt in een reactie blij te zijn met de constructieve dialoog die met investeerders is gevoerd. Het bedrijf zegt hun overtuiging te delen dat het belangrijk is om een langetermijnstrategie voor voeding en gezondheid te hebben, en om doelstellingen te publiceren. Unilever zei ook een “andere kijk” te hebben op de maatstaven die ShareAction hanteert.

De kritiek volgt kort op de mislukte poging van Unilever om de consumentendivisie van GlaxoSmithKline over te nemen. Die stap werd door de markten als een flagrante misstap bestempeld. Eerder klonk er ook al kritiek van Terry Smith, een van de grotere aandeelhouders van Unilever. Volgens hem is Unilever te veel bezig met het tonen van zijn groene ambities dan dat het zich bezighoudt met de algehele bedrijfsvoering.