Airbus annuleert order Qatar Airways vanwege eerder conflict

Vliegtuigbouwer Airbus heeft een order van luchtvaartmaatschappij Qatar Airways voor vijftig toestellen van het type A321neo geannuleerd. Daarmee wil het Europese bedrijf de druk opvoeren in een al langer lopend conflict met Qatar Airways over een ander type, de A350. Daar zijn problemen met de verflaag. Qatar Airways wil honderden miljoenen euro’s schadevergoedingen en begon een rechtszaak in Engeland.

Het conflict tussen Airbus en Qatar Airways sleept zich al maanden voort en gaat om sneller dan verwachte slijtage aan de verf op de romp van het vliegtuig. Daar kan de verf barsten en afbladderen. Vanwege dat probleem worden de vliegtuigen van Qatar Airways aan de grond gehouden en zet het bedrijf zijn grotere A380s langer in.

De Qatarese luchtvaartautoriteiten hebben zelfs een vliegverbod opgelegd voor de A350 omdat de verfproblemen tot gevaarlijke situaties zouden kunnen leiden. De vliegtuigbouwer meldt dat de Europese luchtvaartautoriteit EASA hier geen gevaar in ziet. Doorgaans volgen luchtvaartautoriteiten de lijn van de toezichthouder die de luchtwaardigheid als eerste beoordeelde, in dit geval de EASA.

Airbus meent dat Qatar Airways zelf heeft aangedrongen op dat vliegverbod om zo een schadevergoeding af te kunnen dwingen. Airbus was eerder al met Qatar Airways overeengekomen om voor één A350 ruim 150.000 euro per dag te betalen voor de dagen waarop dat vliegtuig niet gebruikt kon worden tijdens de reparatie. Kort daarna kwamen er meer inspecties en het vliegverbod.

Qatar Airways heeft in totaal 76 toestellen van het type A350 besteld, waarvan het er al 53 heeft gekregen. De luchtvaartmaatschappij, die zo’n 675 miljoen euro aan schadevergoeding wil zien van Airbus, weigert twee A350s die al af zijn in ontvangst te nemen. Daarmee schendt het bedrijf volgens Airbus de koopovereenkomst.

Om Qatar Airways nu onder druk te zetten heeft Airbus een order voor de A321neo geannuleerd. Voor dat populaire vliegtuigtype is het niet meer mogelijk om voor 2023 toestellen geleverd te krijgen. Door de order te annuleren komt Qatar Airways in theorie achter aan de rij te staan. De luchtvaartmaatschappij zou 50 A321neo’s krijgen van 2023 tot en met 2031. Zes daarvan zouden volgend jaar worden geleverd.

Qatar Airways drong er bij de rechter op aan om de zaak op te lossen voor de start van het WK voetbal eind dit jaar. Dan heeft de luchtvaartmaatschappij alle capaciteit nodig om de verwachte miljoenen voetbalfans naar het Golfstaatje te vervoeren.