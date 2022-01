Wizz Air is optimistisch over vraag naar vliegtickets in zomer

Vliegmaatschappij Wizz Air is “voorzichtig optimistisch” over de vraag naar tickets komende zomer. De prijsvechter laat weten dat het aantal boekingen bijvoorbeeld fors is gestegen nadat het Verenigd Koninkrijk had aangekondigd dat het verplichte testen voor reizigers komt te vervallen. Zij moeten dan wel volledig zijn gevaccineerd tegen het coronavirus. Topman Jozsef Varadi van Wizz Air verwacht dat de rest van Europa binnenkort soortgelijke maatregelen zal nemen.

Wizz Air boekte in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat liep tot 31 december, nog een verlies van 268 miljoen euro door de opkomst van de omikronvariant. In reactie op die nieuwe variant van het coronavirus namen overheden beperkende maatregelen en daardoor daalde de vraag naar tickets. De prijsvechter verwacht dat de resultaten in het lopende kwartaal nog onder druk zullen staan door de onzekerheden rond reizen. Daardoor zal het verlies in die periode waarschijnlijk nog hoger uitvallen.

Het in Hongarije gevestigde bedrijf vervoerde in de voorbije periode 7,8 miljoen passagiers. Dat waren er bijna 2,5 keer zoveel als een jaar eerder. De omzet steeg naar 408 miljoen euro, tegen 150 miljoen euro een jaar eerder. De maatschappij vliegt in Nederland vanaf Eindhoven naar bestemmingen in het oosten van Europa zoals het Poolse Krakau en de Bulgaarse hoofdstad Sofia.