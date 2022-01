Aziatische Apple-leveranciers omhoog op hogere beurzen

Leveranciers van techconcern Apple werden vrijdag hoger gezet op de Aziatische aandelenbeurzen na recordcijfers van het Amerikaanse bedrijf. Op de beurs in Tokio dikte Murata Manufacturing bijvoorbeeld 1,1 procent aan. In Seoul stegen Samsung Electronics en LG Innotek, die beide schermen leveren voor Apple-apparaten, tot 7,1 procent.

Ook de Japanse techinvesteerder SoftBank stond in de belangstelling en ging ruim 2 procent omhoog. Operationeel directeur Marcelo Claure vertrekt bij het bedrijf.

De Japanse beurs was sowieso aan een goede dag bezig, waarmee de neergang van haast 3 procent van een dag eerder weer enigszins werd weggepoetst. Beleggers verwerkten onder meer de Amerikaanse economische groeicijfers en cijfers over de inflatie in Tokio in december die lager uitvielen dan een maand eerder.

De Nikkei steeg ruim 2 procent tot 26.717,34 punten. De Kospi in Seoul werd 2,6 procent hoger gezet. De All Ordinaries in Sydney kreeg er 2,2 procent bij.

De beurzen in Shanghai en Hongkong stonden tussentijds respectievelijk 0,2 procent hoger en 0,9 procent lager. Vastgoedbedrijven daalden opnieuw nadat Hopson Development (min 16,3 procent) liet weten dat zijn accountant zich heeft teruggetrokken. Dat gebeurde eerder deze week ook al bij China Aoyuan (min 2,6 procent).