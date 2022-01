Qatar wil Europa helpen aan gas maar heeft geen ’toverstaf’

De leider van Qatar, emir Tamim bin Hamad al-Thani, ontmoet maandag de Amerikaanse president Joe Biden. Daarbij zal hij vermoedelijk toezeggingen doen over gasleveringen aan Europa, om zo toegang tot de markt te verkrijgen. Maar de emir heeft geen ’toverstaf’, zeggen analisten.

Qatar is een van de grootste exporteurs van gas ter wereld, maar heeft langlopende contracten met grote klanten in Zuid-Korea, China en Japan. Het heeft daarom niet de mogelijkheid alle gasleveringen van Rusland over te nemen, mochten die stil komen te liggen.

Zo’n 40 procent van de gasimporten in Europa komt uit Rusland. Met de oplopende spanningen in Oekra├»ne wordt er gevreesd voor de gasbevoorrading in Europa. Vrijdag lieten Biden en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een gezamenlijke verklaring weten samen te werken aan het verzekeren van de gasvoorziening. Zo gaan de VS hun leveringen van vloeibaar gas (lng) opvoeren.