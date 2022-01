Aandelenbeurs Japan begint handelsweek met stevige plus

De aandelenbeurs in Japan ging maandag stevig omhoog. Beleggers leken daarbij voor te sorteren op goede kwartaalresultaten van grote bedrijven, waarvan er later deze week weer diverse naar buiten komen. Maar de handel in Azië was over de gehele linie redelijk dun, aangezien de beurzen in China vanwege het Chinese Nieuwjaar gesloten bleven.

De toonaangevende Nikkei-index in Tokio steeg 1,1 procent tot 27,001.98 punten. Beleggers verwerkten onder meer nieuwe cijfers over de industriële productie in Japan. De productie ging er in december weliswaar omlaag, maar dat was eigenlijk al verwacht door economen. Over de gehele linie lijkt de Japanse industrie het in het laatste kwartaal van vorig jaar best aardig te hebben gedaan, denken de kenners.

Later in de week geeft onder meer Sony een kijkje in de boeken. Het aandeel van het elektronicaconcern won maandag bijna 4 procent. Ook van bijvoorbeeld Nintendo (plus 0,1 procent) worden deze week resultaten verwacht.

Korte handelsdag

In Hongkong was sprake van een kortere handelsdag. De belangrijkste graadmeter ging hier 1,1 procent omhoog. Vooral techaandelen gingen omhoog, aangezien beleggers er volgens kenners van overtuigd lijken dat de greep van de Chinese overheid in Beijing op de sector niet nog intenser zal worden dan nu al het geval is.

Op andere beurzen in de regio, zoals Singapore, Manilla en Jakarta, was het sentiment eveneens positief. Toch heerste er volgens analisten ook veel nervositeit. Dat komt omdat de Federal Reserve later dit jaar de rentes in de Verenigde Staten waarschijnlijk flink op gaat krikken. Dat kan negatieve gevolgen hebben voor opkomende markten.