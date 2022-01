Nieuwe baas SNS wil dat jongere zich weer gehoord voelt door bank

De nieuwe topvrouw van SNS, Angela Eijlander, wil jongeren meer betrekken bij het bestuur van de bank. Daarom gaat ze een jongerenboard opzetten om de top van SNS van advies te kunnen voorzien. Ook wil ze bankmedewerkers omvormen tot groeicoaches, adviseurs die klanten helpen bij hun “dromen en ambities” en daarmee het persoonlijk contact weer terugbrengen in de bankenwereld.

De 38-jarige Eijlander is pas enkele weken aan de slag bij SNS, maar heeft al veel ideeën. Ze wil “niet alleen luisteren naar jongeren, maar hen ook echt een stem geven”, vertelt ze in een interview. Als de situatie erom vraagt wil ze de zorgen van jongeren over bijvoorbeeld het kunnen kopen van een huis of flexibele arbeidscontracten gaan aankaarten bij de politiek.

Volgens Eijlander voelen veel jongeren zich nu niet gehoord door banken. Bijna een op de drie jongvolwassenen vindt volgens onderzoek in opdracht van SNS dat ze vooral worden behandeld als een nummer. De directievoorzitter wil haar ervaring in de financiële wereld inzetten om dat te veranderen. Afgelopen jaren werkte ze in verschillende managersrollen bij verzekeraar Centraal Beheer. De Volksbank, het moederbedrijf van SNS, zag in haar de ideale persoon om de eerder aangekondigde maatschappelijke strategie vorm te geven.

Op zaken uit het verleden van de Volksbank en grote ontwikkelingen zoals fraudebestrijding en witwassen, kan Eijlander niet nader ingaan. In de top van het concern was het eerder erg onrustig. In korte tijd vertrokken meerdere bestuurders en commissarissen. Onafhankelijk onderzoek dat de staatsbank had laten doen wees uit dat er bij de bestuurders incidenteel sprake was van onderling pestgedrag. Tegelijkertijd was er de coronacrisis en moest de bank net als andere banken extra kosten maken voor strengere controles op witwassen. Ook is er vorig jaar een reorganisatie aangekondigd waarbij honderden arbeidsplaatsen verloren gaan.

Eijlander stelt dat er bij SNS, dat circa 1,6 miljoen klanten heeft, nog ongeveer 1200 mensen werken. Daarmee verwacht ze haar veranderingen in gang te kunnen zetten. Aan de nieuwe koers van SNS wordt achter de schermen nog hard gewerkt, zegt ze. Deze week gaat er wel alvast een grote promotiecampagne van start, met reclames op televisie. Vanaf half februari kunnen klanten dan in de ruim 200 SNS-winkels terecht voor groeicoaching. Later wordt waarschijnlijk meer bekend over de precieze opzet van de jongerenboard. En als de virusuitbraak voorbij is en er weer meer op kantoor gewerkt kan worden, dan lijkt het Eijlander ook wel een idee om teams gewoon in de winkels te laten werken. Dat helpt volgens haar ook bij het verbeteren van het persoonlijk contact.