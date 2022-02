Beleggers benieuwd naar verwachtingen Google-moeder Alphabet

Google-moederbedrijf Alphabet, een van de grootste bedrijven in de Verenigde Staten, opent dinsdagavond laat de boeken over de afgelopen periode. Eind december was het bedrijf naast Apple, Tesla en Facebook-moeder Meta nog een van de sterkste stijgers in de technologiebeurs Nasdaq. Beleggers en analisten zullen vooral benieuwd zijn naar de verwachtingen van het bedrijf voor 2022.

Als die verwachtingen te voorzichtig zijn, omdat het bedrijf bijvoorbeeld meer geld uitgeeft aan investeringen maar verwacht minder te verdienen, kan dat negatief uitpakken voor beleggers.

Ook ligt het bedrijf onder vuur van toezichthouders vanwege zijn marktmacht. In de VS loopt momenteel een rechtszaak tegen Google vanwege het vermeende misbruik van locatiegegevens van gebruikers.

Alphabet is voor de inkomsten grotendeels afhankelijk van advertenties maar ook van clouddiensten. De afgelopen periodes groeiden de omzetten in die branche stevig door thuiswerken. Tijdens thuiswerken maakten mensen veel gebruik van de diverse diensten die het bedrijf aanbiedt, zoals de zoekmachine, data-opslag in de vorm van de cloud, een advertentiemarktplaats en het YouTube-videoplatform.

De meest recente cijfers van Alphabet zijn van het derde kwartaal van 2021. Die periode sloot het bedrijf af met een winst van 18,9 miljard dollar (15,5 miljard euro). Een jaar eerder was dat 11,2 miljard dollar. Alphabet verdiende vooral meer geld met zijn clouddiensten, terwijl ook de advertentie-inkomsten fors hoger uitvielen. De omzet kwam eind september uit op ruim 65 miljard dollar, op jaarbasis een groei van 41 procent. Volgens Alphabet-topman Sundar Pichai kwam dat onder meer door de investeringen in kunstmatige intelligentie.