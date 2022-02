Overstap naar bevoorrading overdag kost banen bij super Tesco

De Britse supermarktketen Tesco schrapt circa 1600 banen, terwijl het tal van veranderingen doorvoert in zijn bedrijfsvoering. Het concern stapt bijvoorbeeld in 85 filialen over op bevoorrading overdag in plaats van ’s nachts.

Ook zullen pompstations, die Tesco eveneens uitbaat, op 36 locaties ’s nachts onbemand worden. Dan moet je als automobilist voortaan bij een betaalautomaat afrekenen. Tesco heeft eveneens aangekondigd dat in meer dan driehonderd winkels speciale afdelingen voor vlees, vis en warme broodjes worden gesloten, omdat er in die vestigingen te weinig vraag zou zijn naar dat aanbod.

Daarnaast is ervoor gekozen om niet meer verder te gaan met de dertien zaken van Tesco’s budgetdochter Jack’s. Zeven van die winkels worden gesloten, de rest wordt omgebouwd tot zogeheten Tesco-superstores. Met Jack’s wilde Tesco-baas Dave Lewis aanvankelijk scherper de concurrentie aangaan met de Duitse discounters Aldi en Lidl. Maar bij nader inzien vindt het bedrijf het toch beter om zich op zijn kerntaken te richten.

Medewerkers die door de ingreep hun baan verliezen, kunnen mogelijk wel bij Tesco aan de slag blijven. Volgens de super zijn er namelijk genoeg alternatieve functies te vinden. Tesco heeft momenteel zo’n 3000 vacatures. Vakbond Usdaw noemt de reorganisatie niettemin “verwoestend” en wil hierover in gesprek met Tesco.

Tesco is een groot internationaal concern. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland telt de onderneming circa 3800 vestigingen en meer dan 300.000 werknemers.