Facebook-moeder Meta verwacht tegenwind met reclame-inkomsten

Facebook-moeder Meta Platforms verwacht de komende tijd minder inkomsten uit advertenties nu bedrijven steeds meer last hebben van de aanhoudend hoge inflatie en de verstoringen in de leveringsketen. Die zullen ervoor zorgen dat ze zullen snijden in hun advertentiebudget, aldus het techbedrijf, waar ook Instagram en WhatsApp onderdeel van uitmaken, in een handelsupdate.

Ook voelt Meta nog altijd de gevolgen van een verandering in Apples mobiele besturingssysteem iOS. Daardoor kunnen apps extern veel minder gebruikers volgen en wordt de plaatsing van advertenties minder gericht. Die reclames leveren dan ook minder op voor Meta.

De advertentie-inkomsten zijn niet het enige probleem. Zo heeft Meta ook te maken met strengere regelgeving. Daarnaast ziet het bedrijf de concurrentie toenemen. Binnen Meta verschuift de groei zich binnen het bedrijf naar videoplatformen zoals Reels die in doorsnee minder geld opbrengen dan bijvoorbeeld Feed en Stories. Daarnaast zullen wisselkoerseffecten voor het bedrijf negatief uitpakken, zo is de verwachting.

Meta rekent voor het eerste kwartaal op een omzet tussen de 27 miljard en 29 miljard dollar. Dat zou een groei tussen de 3 en 11 procent betekenen, veel lager dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden.

Meta sloot het slotkwartaal van 2021 af met een lagere winst op een hogere omzet. Onder de streep hield het bedrijf 10,3 miljard dollar over. Dat was 8 procent minder dan een jaar eerder. De omzet steeg met een vijfde tot 33,7 miljard euro. Daarbij stegen de kosten met 38 procent tot ruim 21 miljard dollar.

Bij Reality Labs steeg de omzet naar 877 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder 717 miljoen dollar. Dit bedrijfsonderdeel maakt de hardware voor virtual reality (vr) en augmented reality (ar) waar Meta de komende jaren veel geld in investeert. De onderneming ziet daar namelijk toekomst in en denkt dat we binnen afzienbare tijd allemaal in de metaverse zitten. Dat is een virtuele wereld waar we kunnen werken, spellen spelen en kunnen afspreken met vrienden.

Reality Labs was in het slotkwartaal goed voor een verlies van 3,3 miljard dollar. Daarmee lopen de kosten bij het onderdeel verder op.