Krappe arbeidsmarkt hangt boven kwartaalcijfers Amazon

Webwinkelconcern Amazon geeft donderdag inzage in zijn resultaten in de laatste drie maanden van 2021. Analisten houden rekening met een recordomzet voor het Amerikaanse techbedrijf, maar de winst zal door de krappe arbeidsmarkt naar verwachting veel lager uitvallen dan een jaar eerder. Topman Andy Jassy waarschuwde het afgelopen najaar al dat oplopende personeels- en vervoerskosten zwaar op het nettoresultaat zullen drukken.

Amazon heeft vergeleken met andere techbedrijven een relatief groot leger aan arbeidskrachten nodig, bijvoorbeeld in de distributiecentra waar bestellingen worden verwerkt. Waar het bedrijf vlak na het uitbreken van de coronacrisis nog gemakkelijk kon putten uit de vele werkloos geraakte Amerikanen, is de arbeidsmarkt nu veel krapper. Daardoor is Amazon meer geld kwijt om medewerkers te vinden, bijvoorbeeld door hogere bonussen bij het tekenen van een arbeidscontract.

Naast de schaarste aan arbeidskrachten zorgt het vlotte economische herstel van de coronacrisis ook voor capaciteitsproblemen in wereldwijde distributienetwerken. Die maken bijvoorbeeld het vervoer per container veel duurder.

Ook in het derde kwartaal van vorig jaar drukten deze ontwikkelingen op de winst van Amazon, dat zijn nettoresultaat vergeleken met dezelfde periode in 2020 met ruim 3 miljard dollar zag dalen tot 3,2 miljard dollar. Zonder de lucratieve activiteiten van de clouddivisie zou Amazon zelfs verlies hebben gedraaid. Dat Amazon ook in het vierde kwartaal een lagere winstgevendheid accepteert, komt mogelijk doordat het techconcern verder marktaandeel wil veroveren in de belangrijke feestdagenperiode. Om aantrekkelijk te blijven wil het de prijzen niet te veel verhogen.