Amazon en Nike volgens media geïnteresseerd in overname Peloton

Webwinkel Amazon overweegt een overname van Peloton, een grote maker van fitnessapparatuur en -programma’s voor thuisgebruik. Er zouden ook andere geïnteresseerde partijen zijn, meldt zakenkrant The Wall Street Journal. Volgens de Financial Times overweegt sportkledingmerk Nike ook om Peloton te kopen.

Het is nog onbekend of er ook echt biedingen van Amazon of Nike komen en of Peloton een voorstel zou accepteren. De twee bedrijven, die tegenover de kranten niet wilden reageren, zouden nog geen gesprekken zijn aangegaan met Peloton. Mocht er een overnamevoorstel komen, dan hangt veel af van de mede-oprichter en topman John Foley van het sporttechnologiebedrijf. Hij kan een veto uitspreken over alle grote beslissingen rond Peloton.

In januari werd bekend dat de activistische aandeelhouder Blackwells Capital LLC aanstuurt op verkoop van Peloton. Ook wil Blackwells Foley wegsturen.

Peloton is op dit moment iets meer dan 8 miljard dollar waard op de beurs, 80 procent minder dan een jaar geleden. Het bedrijf groeide aan het begin van de pandemie snel. In januari berichtte zakenzender CNBC dat het bedrijf de productie van zijn dure hometrainers en loopbanden tijdelijk moest stilleggen vanwege een sterk gedaalde vraag. Peloton ontkende dat nieuws, maar met een gerapporteerde omzet van 1,14 miljard dollar (ongeveer in 1 miljard euro) in het vierde kwartaal voldeed het bedrijf niet aan de verwachtingen van analisten.

Naast loopbanden en hometrainers biedt Peloton ook een streamingdienst voor trainingen aan, waardoor Foley zijn bedrijf weleens vergeleek met een variant van Netflix voor sportfanaten. Maar ook Netflix dat tijdens lockdowns populair tijdverdrijf bood, heeft het op de beurs zwaar nu de lockdownmaatregelen wegens de de coronapandemie ten einde lijken te lopen. Vrijdag was het bedrijf ruim 30 procent minder waard dan aan het begin van dit jaar.