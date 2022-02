Toshiba splitst zichzelf op in twee bedrijven in plaats van drie

Technologie- en elektronicaconcern Toshiba gaat zichzelf opsplitsen in twee bedrijven in plaats van drie. Het onderdeel van Toshiba dat apparaten maakt, inclusief de chiptak, zal apart naar de beurs worden gebracht. Het plan om het Japanse bedrijf in drie onderdelen op te delen stuitte op hevige kritiek van aandeelhouders.

Het plan om de infrastructuurtak afzonderlijk naar de beurs te brengen is geschrapt. Die divisie blijft onderdeel van Toshiba. Het bedrijf verkoopt wel zijn meerderheidsbelang in Toshiba Carrier, dat airco’s maakt, aan zijn Amerikaanse partner Carrier Global. Dat moet zo’n 100 miljard yen opleveren (760 miljoen euro).

Toshiba behoudt zijn belang in zijn voormalige chiptak Kioxia, dat voorheen Toshiba Memory heette. Kioxia gaat mogelijk een beursgang maken maar zou ook in onderhandeling zijn over een fusie met de Amerikaanse branchegenoot Western Digital. Toshiba heeft Kioxia gevraagd zo snel mogelijk naar de beurs te gaan.

Het Japanse Toshiba, dat onder meer airco’s en laptops maakt, werd onder druk gezet door activistische aandeelhouders. Die zijn niet blij met de ‘conglomeraatkorting’ op het aandeel. Dat verwijst naar de neiging van beleggers om een divers concern lager te waarderen dan de afzonderlijke onderdelen bij elkaar opgeteld. Toshiba is een Japans icoon en bestaat al 140 jaar. De splitsing moet over twee jaar zijn afgerond en gaat naar verwachting zo’n 150 miljoen euro kosten.