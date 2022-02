Bedrijf achter lijmmerk Bison kende recordjaar in 2021

Het moederbedrijf van lijm- en kitmerk Bison heeft afgelopen jaar een recordjaar meegemaakt. Bolton Adhesives, zoals het in Rotterdam gevestigde bedrijf heet, groeide 10 procent en bereikte een omzet van 260 miljoen euro. Met zustermerk Uhu werd bovendien de eerste plaats op de Duitse markt overgenomen van Pritt, het lijmmerk van het grote Duitse Henkel.

Bolton Adhesives bestaat dit jaar tien jaar. Het Italiaanse familiebedrijf Bolton Group, bekend van onder meer Dubro-afwasmiddel, Rio Mare-tonijn en Borotalco-deodorant, besloot zijn Nederlandse lijmbedrijf Bison en het Duitse Uhu samen te voegen in één nieuwe onderneming. Daardoor konden die twee bedrijven van elkaars kennis profiteren.

“De productontwikkeling gebeurt samen en ook de marktstrategie bepalen we op het hoofdkantoor in Rotterdam “, legt topman Rob Uytdewillegen uit. Daarbij voert het bedrijf in elke markt één merk waarmee het sterk is. Zo is dat in de Benelux Bison. In Duitsland en Frankrijk is Uhu het sterke merk. Behalve die markten is ook Italië erg belangrijk voor het bedrijf. “Maar we zijn nu actief in 120 landen”, stelt Uytdewillegen die met name landen in het Midden-Oosten, Azië en Zuid-Amerika opnoemt.

In 2020 profiteerde Bolton Adhesives in sommige landen, waaronder Nederland, van extra verkopen bij doe-het-zelfwinkels. Maar door de sluiting van kantoren en scholen lag de verkoop van kantoorartikelen veel lager. Afgelopen jaar trok ook die markt weer aan ondanks de problemen die er waren om grondstoffen te verkrijgen. “We hebben alles in het werk gezet om onze afnemers te blijven leveren”, aldus Uytdewillegen.

Behalve een hogere omzet leidden die inspanningen volgens hem tot een gestegen marktaandeel in vrijwel alle landen waar zijn bedrijf actief is. Daarbij is het bedrijf “heel gezond en winstgevend”.

Bolton Adhesives groeide tot nu toe voornamelijk op eigen kracht. Overnames sluit de topman echter niet uit. “Maar ook dan vragen we ons af of we het niet beter zelf kunnen.” Behalve uitbreidingen naar meer landen en groei in de landen waar het bedrijf al actief is, ziet het lijmconcern ook kansen op het gebied van bijvoorbeeld tape en specialistische schoonmaakmiddelen.