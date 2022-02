Chinese farmaceut WuXi hard onderuit op beurs na tegenslag in VS

Het Chinese biotechbedrijf WuXi Biologics is dinsdag hard gedaald op de beurs in Hongkong. De Amerikaanse autoriteiten plaatsten het bedrijf op een aparte lijst waardoor het mogelijk extra vergunningen nodig heeft om grondstoffen van Amerikaanse partners te kopen. Volgens WuXi komen bestaande contracten niet in gevaar.

Desondanks kelderde de koers van het bedrijf tot wel een derde. Uiteindelijk werd de handel stilgelegd toen het bedrijf zo’n 23 procent in de min stond. Ook andere biotechbedrijven en farmaceuten daalden in Hongkong.

Het Japanse SoftBank stond ook in de belangstelling na berichten dat chipfabrikant Nvidia afziet van de aankoop van chipontwerper Arm voor zo’n 40 miljard dollar. Techinvesteerder SoftBank zou Arm nu naar de beurs willen brengen, maar dat levert onzekerheid op over de opbrengst. De aandelen van het bedrijf daalden 0,9 procent.

De Japanse beursgraadmeter de Nikkei steeg 0,1 procent tot 27.284,52 punten. De beurzen in Shanghai (min 0,1 procent) en Hongkong (min 1,3 procent) daalden, net als de Kospi in Seoul die 0,3 procent omlaag ging. De Australische All Ordinaries in Sydney ging 1,1 procent omhoog.