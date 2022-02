Adyen ziet niets in fusies of overnames

Betalingsdienstverlener Adyen blijft zich richten op zelfstandige groei. Het bedrijf ziet dan ook niets in overnames of fusies om de groei te versnellen, heeft topman Pieter van der Does gezegd op de dag dat de jaarcijfers van het bedrijf naar buiten kwamen. Het Amsterdamse bedrijf verwerkte in 2021 voor 516 miljard euro aan betalingen, 70 procent meer dan een jaar eerder.

Ook de omzet van Adyen groeide op eigen kracht nog aanzienlijk. Die kwam uit op 1 miljard euro en dat is 46 procent meer dan in 2020. De bedrijfswinst ging met meer dan de helft omhoog tot 630 miljoen euro.

Adyen profiteerde de afgelopen jaren van de groei in online shoppen tijdens de coronacrisis. Ook de opkomst van flitsbezorgers doet het bedrijf goed, want het noemt het ook in Nederland actieve Flink als een van de groeiende klanten in zijn update. Financieel directeur Ingo Uytdehaage noemt dat “een versnelling van trends die er al waren. Die helpen ons wel enorm bij het vergroten van ons marktaandeel.”

Adyen maakte ook bekend nieuwe kantoren in Madrid en Chicago te openen om daar softwareontwikkelaars aan te trekken. De uitbreiding van het hoofdkantoor in Amsterdam, in de voormalige gebouwen van Hudson’s Bay, zorgde afgelopen jaar voor een eenmalige stijging van de uitgaven.