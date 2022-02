Shell weer op vingers getikt om misleidende groene claims

Voor de tweede keer in een halfjaar tijd is Shell berispt vanwege misleidende groene claims in een advertentie. De Reclame Code Commissie (RCC) heeft twee burgers gelijk gegeven die klachten hadden ingediend over een krantenadvertentie waarin Shell stelde: “Wij maken miljoenen kilometers schoner.” In een toelichting stond dat het bedrijf dat doet met groene waterstof voor bussen, trucks en auto’s. De RCC heeft diverse problemen met de reclame.

Om te beginnen is de term ‘groene waterstof’ in dit geval misleidend, luidt het oordeel. Want de waterstof die Shell op een handvol plaatsen in Nederland verkoopt voor voertuigen, is een restproduct van chloorproductie. Via certificaten is de waterstof van het stempel ‘groen’ voorzien. Dat gebeurt wel vaker met groene energie, maar het is volgens de reclamewaakhond niet wat “de gemiddelde consument bij de aanduiding ‘groene waterstof’ zal verwachten”.

Ook de aanduiding “miljoenen” is problematisch, omdat Shell op zitting niet voldoende hard heeft gemaakt hoeveel kilometers nu echt worden gereden op de bewuste waterstof. Volgens de commissie wekt Shell bovendien “de suggestie van een significante bijdrage, terwijl deze bijdrage in verhouding tot het geheel van gereden kilometers (op dit moment nog) gering is”.

Shell voerde zelf aan dat twintig bussen nu opgeteld “ongeveer 2 miljoen kilometer” per jaar rijden op de waterstof waar het hier om gaat. Klager Jilt Sietsma bracht daar tegenin dat zelfs als dit klopt het om minder dan 0,5 procent van het totale aantal kilometers is dat bussen per jaar afleggen in Nederland. De commissie geeft hem gelijk. De reclame is in strijd met de afspraken waar adverteerders zich aan moeten houden, omdat de consument hiermee niet kan bepalen hoe groot de bijdrage aan een schoner milieu nu echt is.

“Het is heel goed dat Shell ook duurzame plannen heeft, maar ze hebben het niet over hun voortdurende investeringen in fossiele brandstoffen, die veel groter zijn”, licht Sietsma zijn klacht toe. Hij vergelijkt het olie- en gasbedrijf met “een kettingroker die ook fruit gaat eten”.

Shell laat weten dat het de uitspraak bestudeert. Het bedrijf voegt eraan toe: “Wij veranderen in een van de grootste aanjagers van de energietransitie in Nederland. Maar de energietransitie kan alleen slagen als heel Nederland verandert. Dus blijven we ons inspannen om Nederland enthousiast te krijgen voor schonere manieren om te verwarmen, vervoeren en produceren.”

Eind augustus vond de RCC ook al een Shell-reclame misleidend. Die ging over het compenseren van CO2-uitstoot.