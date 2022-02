Aandacht voor Oekraïne en cijfers Randstad, DSM op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar de resultaten van de AEX-bedrijven Randstad en DSM. De algehele stemming op de markten wordt echter vooral bepaald door de ontwikkelingen rond Oekraïne. De Duitse bondskanselier Olaf Scholz is in Moskou om de spanningen rond Oekraïne te bespreken met president Vladimir Poetin.

Scholz was een dag eerder al in Kiev om steun te betuigen en voor besprekingen over de dreiging van een Russische inval in Oekraïne, die volgens de Verenigde Staten deze week plaats zou kunnen vinden. De bondskanselier en andere westerse leiders hebben gewaarschuwd voor zware sancties in het geval van een Russische invasie. Moskou ontkent daar plannen voor te hebben.

De AEX-index op Beursplein lijkt licht lager te beginnen na de flinke verliesbeurt op maandag. Ook elders in Europa zullen de beurzen naar verwachting met kleine minnen openen. In Azië lieten de belangrijkste aandelenmarkten dinsdag overwegend verliezen zien. In Tokio eindigde de Nikkei 0,8 procent lager.

Uitzender Randstad profiteerde vorig jaar volop van het herstel uit de coronacrisis en boekte een recordomzet. Topman Jacques van den Broek, die volgende maand vertrekt bij het bedrijf, zei verder dat aandeelhouders een extra beloning krijgen. Bovenop een regulier dividend zal Randstad een speciaal dividend uitkeren.

Speciaalchemiebedrijf DSM heeft in het vierde kwartaal de prijzen van veel van zijn producten verhoogd om de hogere prijzen van grondstoffen en energie door te berekenen aan zijn klanten. Gekoppeld aan een sterke vraag leidde dat tot hogere omzetten en ook de winst steeg.

Verzekeraar NN Group koopt ABN AMRO uit bij de levensverzekeringentak van het gezamenlijke verzekeringsbedrijf ABN AMRO Verzekeringen. Dit samenwerkingsverband gaat na de deal verder als schadeverzekeraar en intermediair. Volgens NN is met de transactie 253 miljoen euro gemoeid.

BAM liet weten het onderdeel BAM Contractors te verkopen aan de Belgische bouwonderneming Stadsbader Group. Een verkoopsom wordt niet bekendgemaakt. Het in Brussel gevestigde BAM Contractors heeft een jaaromzet van ruim 190 miljoen euro en telt circa 400 medewerkers.

De euro was 1,1323 dollar waard, tegen 1,1303 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,6 procent tot 94,90 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 95,98 dollar per vat.