Uitgaven aan energie stuwden consumptie in slotmaand 2021

Iets toegenomen uitgaven aan energie hebben de Nederlandse consumptie aangejaagd in de slotmaand van vorig jaar. Aan zaken als gas, stroom, brandstoffen en persoonlijke verzorgingsproducten hebben consumenten bij elkaar 3,4 procent meer gespendeerd dan in december 2020, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het gaat wel om volumecijfers. Dat de energieprijzen de laatste tijd flink zijn gestegen speelde dus geen rol. Mogelijk hebben de hard opgelopen prijzen aan de pomp de brandstofbestedingen zelfs wat gedrukt. Aan die categorie werd namelijk wel wat minder uitgegeven dan een jaar eerder.

In totaal hebben huishoudens in december meer geconsumeerd dan in dezelfde maand een jaar eerder. Maar wanneer wordt vergeleken met december 2019 dan lag de consumptie nog flink lager. De ontwikkelingen laten zich volgens het statistiekbureau vooral verklaren door de lockdownmaatregelen in de periodes die worden vergeleken.

Zo moesten de horeca, pretparken, theaters, bioscopen, dierentuinen en zwembaden vanaf 19 december vorig jaar weliswaar hun deuren sluiten, maar in december 2020 waren deze bedrijven de hele maand dicht. De lockdown voor de detailhandel ging in december 2020 daarbij al op 14 december in in plaats van 19 december. Ook was er in het eerste coronajaar nog geen click&collect-systeem om de verkopen van winkels nog een beetje op peil te houden.

Door dit alles pakten de bestedingen in de laatste maand van vorig jaar uiteindelijk 4,5 procent hoger uit ten opzichte van december 2020. Wat betreft artikelen in de winkel werd vooral aan kleding, schoenen, woninginrichtingsartikelen en elektrische apparatuur meer uitgegeven. In vergelijking met twee jaar eerder werd 7,7 procent minder gespendeerd.