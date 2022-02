Bestuurders Fed vonden inflatie bij vorig rentebesluit al te hoog

De beleidsmakers bij de Federal Reserve vonden bij hun laatste beleidsvergadering in januari al dat de inflatie te hard opliep in de Verenigde Staten. Als de toename van het prijspeil niet snel zou gaan afzwakken dan zouden de meeste Fed-bestuurders het “gepast” vinden om steunmaatregelen van de Amerikaanse centrale bank sneller af te bouwen.

Dit staat in de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Fed. Die worden op de financiële markten scherp in de gaten gehouden omdat Fed-baas Jerome Powell bij het rentebesluit van vorige maand hintte op een renteverhoging in maart. De Fed gaf ook aan te zullen stoppen met het opkopen van obligaties.

De opmerkingen uit de notulen maken het nog waarschijnlijker dat de rente binnenkort inderdaad omhooggaat. Onlangs kwamen al nieuwe inflatiecijfers naar buiten waaruit bleek dat de consumentenprijzen sindsdien alleen maar verder zijn opgelopen. De Amerikaanse inflatie heeft met 7,5 procent op jaarbasis zelfs het hoogste niveau in veertig jaar bereikt.

Beleggers hoopten in de aantekeningen ook meer aanwijzingen te vinden over hoe vaak en hoe snel de Fed de rente dit jaar gaat verhogen. De vrees dat de rente in de VS dit jaar sneller dan verwacht zal worden opgeschroefd om de hoge inflatie aan te pakken zorgt al enige tijd voor onzekerheid op de beurzen. Een precies cijfer hierover is in de stukken evenwel niet terug te vinden.

Na het verschijnen van de notulen liepen de koersverliezen van de belangrijkste graadmeters op Wall Street terug. De aandelenbeurzen in New York gingen woensdag bij beursopening al omlaag na het sterke herstel een dag eerder. De stemming bij beleggers bleef voorzichtig in afwachting van de laatste ontwikkelingen rond Oekraïne. Ondanks dat de directe dreiging van een Russische inval in het land op dit moment lijkt te zijn geweken en de hoop op een diplomatieke oplossing voor het conflict is toegenomen, blijven beleggers op hun hoede.