Fed-notulen verrassen beleggers op Wall Street niet

De aandelenbeurzen in New York zijn woensdag met kleine uitslagen de handel uitgegaan, nadat de notulen van de laatste beleidsvergadering van de Federal Reserve niet voor verrassingen hadden gezorgd. Opmerkingen uit de notulen maken het nog waarschijnlijker dat de rente in de Verenigde Staten binnenkort wordt opgeschroefd, maar met die stap werd op de financiële markten toch al rekening gehouden. De stemming op Wall Street bleef daarbij voorzichtig in afwachting van de laatste ontwikkelingen rond Oekraïne. De hoop op een diplomatieke oplossing voor het conflict lijkt wel wat toegenomen.

De beleidsmakers bij de Fed vonden bij hun laatste beleidsvergadering in januari al dat de inflatie te hard opliep in de VS. Als de toename van het prijspeil niet snel zou gaan afzwakken dan zouden de meeste Fed-bestuurders het “gepast” vinden om steunmaatregelen van de Amerikaanse centrale bank sneller af te bouwen, is te lezen in de vrijgekomen notulen.

Beleggers hoopten in de aantekeningen ook meer aanwijzingen te vinden over hoe vaak en hoe snel de Fed de rente dit jaar gaat verhogen. Een precies cijfer hierover is in de stukken evenwel niet terug te vinden. De Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 0,2 procent lager op 34.934,27 punten. De brede S&P 500 steeg 0,1 procent tot 4475,01 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,1 procent tot 14.124,09 punten.

Bij diverse bedrijven waren wel grote koersbewegingen te zien. ViacomCBS ging bijvoorbeeld bijna 18 procent omlaag. Het mediaconcern boekte minder winst dan verwacht en kondigde aan zijn naam te veranderen in Paramount Global. Shopify leverde op zijn beurt circa 16 procent in. Het Canadese e-commercebedrijf boekte afgelopen kwartaal wel meer omzet en winst dankzij sterker dan verwachte onlinebestedingen van consumenten. Maar de verwachtingen voor de groei van de onderneming stelden beleggers teleur.

Airbnb steeg daarentegen bijna 4 procent na goed ontvangen resultaten van het onlineplatform voor vakantieverhuur. En producent van voedingsmiddelen Kraft Heinz kreeg er een kleine 6 procent bij na publicatie van de resultaten.

Verder was er aandacht voor Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook. Dat aandeel verloor 2 procent nadat bekend werd dat bestuurder Nick Clegg een nog belangrijkere rol krijgt in de top van het socialemediaconcern.

De euro was 1,1379 dollar waard, tegen 1,1377 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte bijna 2 procent tot 90,42 dollar. Brentolie kostte ook een kleine 2 procent minder, op 91,57 dollar per vat.