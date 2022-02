Coronacrisis blijft resultaten Air France-KLM beïnvloeden

Uit de handelsupdate van Air France-KLM later op donderdag wordt mogelijk meer duidelijk over wat de impact is geweest van de omikronvariant van het coronavirus op de prestaties. Zo leefden er in het slotkwartaal van vorig jaar veel zorgen over de nieuwe variant zoals de besmettelijkheid en effectiviteit ertegen van vaccins. Daarop stelden veel landen extra reisbeperkingen in.

Strenge coronamaatregelen doen prestaties van luchtvaartbedrijven sowieso geen goed. Air France-KLM leed tijdens de coronacrisis al gigantische verliezen. Het eigen vermogen is ook negatief.

Het bedrijf wordt door de Franse en Nederlandse regering gesteund met miljarden in de vorm van leningen en garantstellingen voor leningen, maar de luchtvaartcombinatie zou meer kapitaal nodig hebben om de balans te versterken. Vanwege omikron zou eerder een verdere kapitaalverhoging zijn uitgesteld.

Mogelijk dat het Frans-Nederlandse concern ook iets loslaat over de opvolging van KLM-baas Pieter Elbers. Eerder werd bekend dat Elbers volgend jaar niet opgaat voor een derde termijn als topman van de Nederlandse maatschappij. Vooral binnen KLM lijkt dit besluit niet goed te zijn gevallen.