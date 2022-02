Interpolis: al flink veel schademeldingen door storm Dudley

Het aantal schademeldingen door storm Dudley, die woensdag en donderdag over het land raast, staat bij verzekeraar Interpolis donderdagochtend op 156. Het gaat dan met name om schade aan huizen, tuinen en auto’s. Interpolis verwacht dat de schademeldingen in de loop van de dag flink op zullen lopen.

Volgens Interpolis, onderdeel van Achmea, komen de meeste schademeldingen van losgewaaide dakpannen of dakdelen en vallende takken en bomen. Het merendeel van de schade is aan woningen. De meeste meldingen komen uit Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland.

Ook waarschuwt de verzekeraar voor de komende storm Eunice op vrijdag. Een woordvoerder van Interpolis benadrukt dat het belangrijk is dat mensen de rommel opruimen en beschadigde zaken zoals losgekomen schuttingen goed vastzetten. “Als de wind is gaan liggen, is het belangrijk om op te ruimen omdat er morgen nog heftige storm aan komt.”

Volgens financiĆ«le vergelijkingssite Geld.nl treden verzekeringen voor stormschade pas in werking als een storm “minimaal” windkracht 7 heeft. Verzekeraars gebruiken voor het bepalen van de schade informatie hiervoor van het KNMI. Bij stormschade aan een auto wordt schade vergoed als je een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een beperkt cascoverzekering hebt, of een all risk autoverzekering. Het claimen van stormschade heeft geen gevolgen voor de schadevrije jaren.

Stormschade aan de woning en “alles dat eraan vastzit” kunnen bij de opstalverzekering geclaimd worden, aldus de vergelijkingssite. Wel geldt bij stormschade vaker een hoger eigen risico. Schade aan spullen in de woning, tuin of balkon vallen onder de inboedelverzekering, maar dan moeten mensen bij een storm wel voorzorgsmaatregelen hebben getroffen.