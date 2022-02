Bodemonderzoeker Fugro groeit met werk voor offshore windparken

Bodemonderzoeker Fugro heeft in het vierde kwartaal flink meer omzet behaald, onder meer geholpen door meer werkzaamheden voor offshore windmolenparken. Maar ook met bodemonderzoek voor infrastructuur- en waterprojecten werd meer omzet geboekt door Fugro, dat spreekt van een sterk kwartaal met groei in alle regio’s.

De inkomsten gingen afgelopen periode met bijna een kwart omhoog naar meer dan 410 miljoen euro in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij werd een brutowinst behaald van 17,4 miljoen euro. Over heel 2021 steeg de omzet met 6 procent naar bijna 1,5 miljard euro en bedroeg de brutowinst 63 miljoen euro.

Volgens Fugro is wind, infra en water nu goed voor 61 procent van de totale omzet. Het bedrijf doet ook werk voor de olie- en gassector. De orderontvangst voor de komende twaalf maanden nam met bijna 12 procent toe naar meer dan 1 miljard euro. De onderneming zei voor dit jaar verdere groei van de omzet en winstmarge te verwachten.

Fugro is bijvoorbeeld bezig met werk voor offshore windparken in Denemarken, aan de oostkust van de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast doet de onderneming uit Leidschendam ook werk in Hongkong voor een innovatie- en technologiepark.

Maar ook op het gebied van klimaatverandering is Fugro actief, bijvoorbeeld als het gaat om dijkversterking. Tegelijkertijd ziet het bedrijf de vraag in de olie- en gassector aantrekken, aldus topman Mark Heine in een toelichting op de cijfers. Door de hoge energieprijzen zijn oliebedrijven meer investeringen aan het doen in projecten.

Wel heeft Fugro nog steeds last van de beperkende maatregelen tegen de coronapandemie, bijvoorbeeld omdat bemanningen lastiger aan boord van schepen kunnen komen door reisbeperkingen en quarantainemaatregelen. Volgens Heine geldt dit nog vooral voor Aziƫ en het Midden-Oosten. In de VS en Europa gaan de zaken rond corona inmiddels wat makkelijker, zegt de topman. De meeste projecten van Fugro gaan dan ook gewoon door.